Sensibilisez vos enfants à la démarche Zéro Déchet tout en s'amusant !

Pendant cette période de confinement, comment occuper vos bambins ?

Belinda Demattia, chargée de communication de l'intercommunale HYGEA rappelle les trois règles essentielles à avoir en tête si vous souhaitez vous lancer dans une démarche Zéro Déchet...

Refuser les articles inutiles, réduire les achats, les déchets... et les réutiliser.

Les deux premières règles sont plutôt difficiles à faire accepter aux enfants. Par contre, le fait de réutiliser peut beaucoup plus les inspirer ! Il s’agit donc d’une bonne manière de les sensibiliser à la valeur d’un déchet.

Récupérez des déchets que vous auriez simplement mis à la poubelle pour en faire un nouvel objet de déco ou de rangement. Cela vous permettra d’amuser vos enfants tout en ne dépensant pas d’argent et en ne sortant pas de chez vous !

· Les boîtes de céréales

… et les autres boîtes en carton. Vous pouvez en faire des rangements pour des documents, des crayons et des jouets ou encore des compartiments à placer dans un tiroir. Il suffit de découper la boîte aux dimensions souhaitées et de la décorer avec par exemple des images de vieux magazines ou des chutes de papier cadeau.

· Les rouleaux de papier-toilette

Si l’on en croit les médias et les réseaux sociaux, beaucoup d’entre nous en ont des tas chez eux actuellement !

Les rouleaux de papier-toilette vides peuvent être facilement décorés et ensuite utilisés comme pots à crayons ou pots pour ranger vos fils et câbles enroulés dans le rouleau.



· Les bocaux en verre

Les bocaux en verre peuvent servir pour ranger des crayons ou même faire des photophores ou des vases avec les plus grands d’entre eux. Vos enfants peuvent les customiser en les peignant, en y collant de jolies étiquettes ou des chutes de papier en tout genre.

· Les boîtes à œufs

Les boîtes d’œufs peuvent également être intéressantes, par exemple, pour créer de petits personnages. Vous pouvez les découper comme bon vous semble, assembler les morceaux et enfin les peindre.

· Les bouchons de liège

Les bouchons de liège sont souvent utilisés en déco. Vous pouvez suggérer à vos enfants d’en faire des dessous de plat en les collant les uns aux autres ou même des sets de table.

Autre astuce : l’art d’accommoder les restes !

Vous voulez éviter de faire les courses ? Analysez votre frigo, il y a probablement assez d’ingrédients pour cuisiner un bon petit repas. Rendez-vous sur internet, il existe des dizaines de blogs reprenant des recettes Zéro Déchet à réaliser avec les aliments qui restent souvent dans notre frigo. Invitez vos enfants à mettre la main à la pâte et profitez-en pour les sensibiliser au gaspillage alimentaire…