Se faire cambrioler est toujours traumatisant !

Le 101 ... Le numéro à composer dès qu'une situation paraît suspecte.

Avec le retour des jours sombres, le risque de se faire cambrioler augmente ! C'est pourquoi il existe des campagnes de prévention comme "1joursans" https://www.1joursans.be/ Manifestement, c'est payant. Toutes ces actions menées font chuter le nombre de vols qualifiés avec effraction dans les habitations.

Dans la zone de Police Sylle et Dendre, certains fonctionnaires suivent une formation spécifique pour prodiguer les conseils adéquats aux citoyens. Des policiers informent la population sur les marchés et dans différentes manifestations. Ils peuvent se rendre également chez les habitants pour une visite d'usage de la maison et leur apprendre la vigilance au quotidien.

Le chef de corps de la zone de Police Sylle et Dendre, Thierry Dierick donne à Philippe jauniaux les quelques conseils élémentaires de prévention... Entretenez un bon contact avec vos voisins. Soyez organisés en fermant bien portes et fenêtres, en ne laissant pas vos clefs sous le paillasson !!! Prenez des mesures mécaniques en sécurisant les poignées de chassis et les serrures. Enfin, pourquoi ne pas faire installer un système d'alarme ?

Une dernière suggestion... Vous êtes absent ? Tout le monde ne doit pas le savoir ! Laissez une lumière allumée.

Plus d'informations : http://www.policesylleetdendre.be/