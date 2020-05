Saviez-vous que les plantes pouvaient se faire de petites camarades ?

Entre variétés, beaucoup d'affinités existent...

Certaines plantes se plaisent bien entre elles, elles s'aident et se protègent !!!

Ecoutez Pierre Léger, Monsieur Jardin-Nature à l’Ecocentre Oasis de Mons. Il explique à Philippe Jauniaux comment la cohabitation entre variétés peut s'organiser au jardin pour offrir un résultat naturel et magnifique...

Voici l'exemple de la Milpa, "les trois soeurs" à associer au potager : la courge, le haricot et le maïs !

-> Semez les graines de maïs en groupe pour favoriser la pollinisation.

-> Lorsque le plant de maïs commence à pousser, semez le haricot grimpant qui utilisera le maïs comme tuteur pour s'accrocher et monter !

-> Plantez ensuite quelques courges coureuses autour de la parcelle. Elles vont couvrir le sol sous le maïs et empêcher les herbes indésirables de pousser. En plus, le maïs et les haricots feront de l'ombre aux courges, ce qui les protégera du soleil d'été parfois trop fort...

N'est-ce pas un magnifique exemple d'association pour cultiver trois plantes au même endroit en gagnant énormément de place ?