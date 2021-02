Réussissez un baume après-rasage Zéro Déchet !

Voici un petit tuto beauté destiné aux hommes et... aux femmes

"On peut souvent avoir l’impression que les recettes ZD sont une affaire de femmes, mais il n’en est rien. Toutes les recettes sont mixtes et peuvent être utilisées par tout le monde" dit à Philippe Jauniaux, Françoise Lardenoey, chargée de communication de l'intercommunale hennuyère Tibi.

Nous pouvons tous adopter la démarche et fabriquer nos produits "maison". C’est tellement facile. C’est bon pour l’environnement, car il n’y a pas d’emballage jetable. C’est une solution écologique et économique pour apaiser la peau après le rasage, le tout sans substances controversées. Avec cette approche de " do it yourself ", on va utiliser moins de produits et surtout, on va consommer uniquement ce dont on a besoin.