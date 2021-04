Réparez au lieu de jeter : un pas important vers le Zéro Déchet !

ncourager la réparation, c’est limiter l ’impact sur l’environnement car on retarde la mise à la poubelle des produits.

ncourager la réparation, c’est limiter l ’impact sur l’environnement car on retarde la mise à la poubelle des produits.

ncourager la réparation, c’est limiter l ’impact sur l’environnement car on retarde la mise à la poubelle des produits.

ncourager la réparation, c’est limiter l ’impact sur l’environnement car on retarde la mise à la poubelle des produits.

ncourager la réparation, c’est limiter l ’impact sur l’environnement car on retarde la mise à la poubelle des produits.

ncourager la réparation, c’est limiter l ’impact sur l’environnement car on retarde la mise à la poubelle des produits.