Réduire sa consommation de plastique... Un bon geste !

Vous êtes-vous déjà demandé combien d’objets en plastique vous touchiez sur une journée ?

Nathalie Remy, chargée de communication de l'intercommunale hennuyère IPALLE, rappelle qu’au cours d’une journée normale, nous sommes en contact avec 196 produits différents composés de plastique (vêtements, meubles, emballages, automobile, décoration…) et seulement deux fois moins d’objets faits avec d’autres matériaux.

Aujourd’hui, le plastique est partout…

Dans le monde, on produit 10 tonnes de plastique par seconde ! Et, chaque année 13 millions de tonnes de déchets en plastique se retrouvent dans la mer. Ces déchets se désagrègent en microparticules très toxiques qui sont ingérées par la faune marine.

Le plastique est un matériau peu cher, facile à produire et léger. Il a permis des avancées notables en termes de sécurité dans certains domaines. Mais on en produit énormément et certains objets ne sont pas réutilisables ou recyclables. D’autres ont une durée de vie tellement courte que leur gestion devient lourde.

Comment réduire sa consommation d’objets en plastique ?

Outre le bénéfice pour l’environnement, utiliser moins de plastique nous sera d’autant plus utile en cette période de confinement ! Tous les recyparcs de Wallonie sont actuellement fermés jusqu’à nouvel ordre. Il est donc plus difficile de se débarrasser des plastiques qui font l’objet d’une collecte sélective.

Les collectes de PMC en porte-à-porte sont actuellement maintenues en Wallonie picarde et dans le Sud-Hainaut ainsi que dans la zone Tibi. Elles sont par contre interrompues pour le moment dans la zone Hygea suite à un manque d’effectifs.

Comment restreindre le plastique dans la cuisine ?

Pensez à un matériau recyclable à l’infini ! LE VERRE . Privilégiez les plats à four en verre plutôt qu’en silicone. Si vous n’avez pas de rouleau à tarte, prenez une bouteille en verre propre. Remplacez vos boîtes alimentaires en plastique par des boîtes alimentaires en verre ou en inox (seul le couvercle est en plastique). Gardez vos bocaux de confitures ou de sauces tomates pour vous en servir comme contenants alimentaires. Utilisez-les aussi pour congeler vos aliments (soupes, sauces…).

Un autre matériau intéressant, LE BOIS : p rivilégiez des accessoires de cuisine en bois plutôt qu’en plastique (planche à découper, spatules, saladiers).

Pour remplacer l’essoreuse à salade en plastique, on peut utiliser un essuie de vaisselle.

Fabriquez votre film alimentaire lavable à base de tissu et de pépites de cire d’abeilles. Ce sont les Bee Wrap... On en trouve facilement dans les magasins zéro déchet.

D’autres idées ?

Boire l’eau du robinet ! Sachez qu’elle coûte en moyenne 100 à 200 fois moins cher que celle en bouteille. Si vous renoncez aux bouteilles en plastique, optez pour la gourde en inox.

Il est possible aussi de réduire nos petits électros ! Plutôt que d’acheter un appareil électrique, on peut essayer de s’arranger avec un voisin ou en louer un.

On peut donc assez facilement réduire la surconsommation d'objets en plastique au quotidien. Objets qui, même s’ils ne sont pas à usage unique, peuvent être évités soit par l’utilisation d’autres matériaux, soit en adoptant de nouvelles habitudes. Et surtout, si vous devez jeter des objets en plastique, triez-les, ils pourront ainsi être recyclés.