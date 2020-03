Rebelge... Découvrez le nouveau restaurant de Jean-Phi !

iCook... c'est fini !

Le goût, la joie, la liberté !

C'est la nouvelle devise de Jean-Philippe Watteyne.

Il explique à Philippe Jauniaux que NON il n'a pas pété les plombs en cassant les verres et en faisant voler les assiettes dans son restaurant un dimanche soir ! Mais avec le concours de David Jeanmotte, il a tout simplement scénarisé la fin d'iCook !

Le gastronomique est un peu moins tendance. Les clients ont de plus en plus envie de passer un bon moment en mangeant quelque chose de gourmand sans prise de tête. Jean-Phi attaque donc une nouvelle expérience et laisse éclater son côté rebelle et belge en ouvrant "Rebelge" ce jeudi 5 mars.

Ca va être rock'n roll dans la décoration et en cuisine ! Jean-Philippe Watteyne souhaite mettre en valeur les produits de notre Belgique. Il travaille avec des producteurs locaux et propose une belle carte de bières issues notamment de petites brasseries du pays.

Que ce soit pour une soirée conviviale, célébrer un événement ou vivre une expérience culinaire... "Rebelge" est le lieu à découvrir au 31, avenue reine Astrid à Mons. Pour savoir ce qui va s'y passer, rendez-vous sur la page Facebook https://www.facebook.com/Rebelgerestaurant/