Nous sommes tous d'accord pour dire qu' il faudrait mieux manger , pas forcément moins, mais mieux ! Il est inutile de se lancer dans un régime restrictif qui nous fera reprendre plus de poids qu'il nous en a fait perdre. En adoptant quelques bonnes résolutions , il est tout-à-fait possible d’obtenir une solution durable .

Pascale Robience , diététicienne et professeur à la Haute Ecole Condorcet à Tournai rappelle à Fanny Rochez qu'après avoir bien profité des repas de fêtes, on entre dans cette période où on est tous ultra-motivés pour perdre quelques kilos et/ou se muscler.

Apprenez à manger en fonction de vos besoins sans vous priver et sans craquer

Qui dit bonne année, dit bonnes résolutions ! - © Dougal Waters - Getty Images

Favoriser l’hydratation

L’eau, le thé vert, les tisanes sont à consommer sans modération. L’eau est un élément essentiel à la bonne santé de l’organisme et pour un grand nombre de fonctions vitales donc on n'oublie pas d’en boire 1.5 litre toute la journée ! Pour préserver notre planète, on veillera à toujours se munir d’une bouteille réutilisable.

Tester les céréales complètes et les légumineuses

On privilégie les céréales complètes car leur qualité nutritionnelle est incomparable aux céréales transformées. Pain complet, pâtes complètes, céréales complètes, c'est un petit geste simple qui peut faire une immense différence.

Augmenter sa consommation de légumes et de fruits

Par jour, il faut manger 250 g de fruits et MINIMUM 300 g de légumes. On essaye au maximum de se rapprocher de cet objectif. Riches en fibres, en vitamines, en minéraux et en eau, ils sont des alliés santé incontournables.

Les produits laitiers sont nos amis pour la vie

Le calcium et la vitamine D sont deux éléments indispensables à la santé de l’organisme. Il faut consommer 2 à 3 portions de produits laitiers entiers chaque jour.

Limiter la viande rouge

Il ne faut pas forcément devenir végétarien, mais on essaye de varier les sources de protéines. Volaille, poisson, œuf ou encore une association de céréales complètes et de légumineuses apportent non seulement des protéines mais également un ensemble de bons nutriments divers et variés pour un équilibre alimentaire total.

Choisir les bonnes matières grasses

Même si elles ont sensiblement la même valeur calorique, les matières grasses n’ont pas toutes les mêmes qualités nutritionnelles.

On préfère les matières grasses d’origine végétale bien meilleure pour la santé, comme l’huile d’olive pour la cuisson et l’huile de colza ou de noix pour les préparations froides

Limiter les produits sucrés et l’alcool

Ils n’apportent aucun nutriment essentiel et sont donc des petits plaisirs à limiter pour faire du bien au moral.

Eviter les produits transformés

Les produits industriels sont souvent bourrés d’additifs, d’exhausteurs de goût, de gras, de sel... Il existe une immensité de recettes réalisables en moins de 15 minutes. Il faut juste avoir envie de se mettre un peu plus en cuisine !

Bouger son corps

Conduire moins, marcher plus, faire du vélo,…. C’est-à-dire adopter une activité physique régulière. On se fixe un objectif réalisable : atteindre 10 000 pas par jour d’ici le mois de juillet.