Que vous rappelle cette camionnette ?

Les fans de Louis la Brocante reconnaîtront directement ce véhicule mythique. Un Citroën type H parcourt désormais les routes d'Herchies et ses environs. Avec cette fourgonnette depuis toujours associée au commerce ambulant , Marc et Chloé livrent leurs propres légumes.

Chloé et Marc ont repris la ferme familiale...

Ce service à l'ancienne a du style et donne écho à la manière dont fonctionne la ferme "Ne Vous plantez pas".

Il y a trois ans, Chloé Delzandre et Marc Delcorps ont repris la ferme familialeet se sont orientés vers la permaculture. Ils avaient envie de faire autre chose, de travailler différemment, au plus proche de la nature. Le principe est qu'un légume en protège un autre, si bien qu'il n'y a pas besoin de pulvériser !

Vous pouvez passer commande à la ferme par téléphone, par mail ou via la page Facebook. Les livraisons s'organisent dans les plus brefs délais. Mais, plus original reste la camionnette qui sillonne régulièrement les routes villageoises comme le faisaient les marchands de légumes d'atan. Les clients peuvent ainsi choisir et acheter directement leur produits frais !