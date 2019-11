Qu'est-ce que le miellat ?

Candice invite Fanny Rochez à consommer ce remède de grand-mère miracle !

Tout le monde connaît le miel à base de nectare de fleurs produit par l'abeille. Il existe aussi le miellat fabriqué à partir de la sève des arbres ! Cet autre type de miel propose des notes plus aromatiques et moins acides. Légèrement sucré, il a une consistance plus fluide dans l'esprit sirop de sucre.

On consommait beaucoup le miellat dans le passé, car il est bourré de nutriments, de vitamines et d'acides aminés. Vous pouvez en trouver en magasin bio ou chez les apiculteurs qui ont fait le choix de le travailler.

Petit bémol cependant, car il faut savoir ce qu'on mange... le miellat est fabriqué à partir des excréments des pucerons qui sont ensuite butinés par les abeilles !!!

Pour toutes ses qualités nutritionnelles, le miellat est à consommer en cure pour passer l'hiver en douceur.