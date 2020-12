Préparez un Noël magique en mode "Zéro Déchet"

3- Si malgré tout on a vraiment besoin de décoration ? Acheter des décorations en seconde main ou privilégier la qualité (ce sera durable), fait main et localement de préférence, en matériaux recyclables, c’est encore mieux.

Et la table pour le jour J ?

Préparez la magie de Noël en mode "Zéro Déchet" ! - © istetiana - Getty Images

Privilégiez une belle nappe et des serviettes en tissu. Pas besoin d’acheter une nappe avec des motifs de Noël, on peut égayer une nappe blanche, classique, avec des décorations de Noël faites maison, des bougies, etc... Par exemple, un vase transparent rempli de petites branches de sapin, de pommes de pin, de rubans fera son effet en centre de table. Sans oublier des bougies. Et bricolez éventuellement des " porte-noms " avec des petites branches ou des bâtons de cannelle. C’est très beau et ça sent délicieusement bon !

Source : Le Magdé, le magazine Zéro Déchet des intercommunales wallonnes !

https://magde.be/actus/mon-beau-sapin-roi-du-zd/

https://magde.be/actus/des-decorations-de-noel-zero-dechet/