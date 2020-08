Préparez la journée d'école en famille pour une rentrée au top !

Pascale Robience , diététicienne et professeur à la Haute Ecole Condorcet à Tournai passe en revue avec Philippe Jauniaux quelques principes de base en nutrition pour aider les enfants à exceller cette année.

Un déjeuner, un dîner et des goûters nutritifs tous les jours gardent les enfants en santé et intellectuellement éveillés.

Quels sont les meilleurs aliments pour des jeunes actifs mentalement et physiquement ?

Le déjeuner

Une bonne alimentation pour une rentrée scolaire au top ! - © Catherine Delahaye - Getty Images

Il donne aux enfants l’énergie et les éléments nutritifs essentiels à une croissance et à un développement sains.

Pourquoi faut-il déjeuner ?

Il est démontré que les enfants qui déjeunent conservent une masse corporelle plus saine : sauter le déjeuner ne constitue donc pas une stratégie intelligente de contrôle du poids.

De plus, zapper le déjeuner peut affecter le rendement scolaire : des études ont démontré que le fait de ne pas déjeuner est préjudiciable à la mémoire. Les enfants qui ne déjeunent pas ont des difficultés à se concentrer. Alors que le fait de déjeuner est associé à une meilleure mémoire, à de meilleurs résultats scolaires, à une plus grande assiduité et à un meilleur comportement à l’école.

Comment y arriver ? Le tout est une question d’organisation ! Il suffit de poser quelques gestes simples la veille afin d’éviter la cohue du matin :

S’assurer que les devoirs sont terminés et ranger tout le matériel nécessaire dans les sacs d’école avant l’heure du coucher.

Préparer les lunchs et les placer dans le réfrigérateur la veille.

Demander aux enfants de mettre le couvert pour le déjeuner après le repas du soir.

Garder en réserve des aliments faciles à transporter (biscuits secs, berlingot de lait ou yaourt à boire) pour les matins où les enfants doivent manger sur le pouce en chemin pour l’école.

Mais SURTOUT les parents doivent donner le bon exemple en commençant la journée par un déjeuner équilibré. Les enfants sont beaucoup plus enclins à prendre l’habitude de déjeuner sainement si les parents prennent le temps de déjeuner avec eux aussi souvent que possible.