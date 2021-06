Prenez soin de vous... Voici votre guide des bonnes pratiques alimentaires !

Fruits oléagineux : Manger 15 à 25 g de fruits oléagineux/jour ; les choisir non enrobés (ni salés, ni sucrés) et de préférence Bio

Fruits oléagineux : Manger 15 à 25 g de fruits oléagineux/jour ; les choisir non enrobés (ni salés, ni sucrés) et de préférence Bio

Fruits oléagineux : Manger 15 à 25 g de fruits oléagineux/jour ; les choisir non enrobés (ni salés, ni sucrés) et de préférence Bio

Fruits oléagineux : Manger 15 à 25 g de fruits oléagineux/jour ; les choisir non enrobés (ni salés, ni sucrés) et de préférence Bio

Fruits oléagineux : Manger 15 à 25 g de fruits oléagineux/jour ; les choisir non enrobés (ni salés, ni sucrés) et de préférence Bio

Fruits oléagineux : Manger 15 à 25 g de fruits oléagineux/jour ; les choisir non enrobés (ni salés, ni sucrés) et de préférence Bio

Produits laitiers : Consommer entre 250 et 500 ml de lait ou de produits laitiers par jour. En cas de consommation inférieure à 250 ml/j, être attentif aux autres sources de protéines, de calcium et de vitamines.

Produits laitiers : Consommer entre 250 et 500 ml de lait ou de produits laitiers par jour. En cas de consommation inférieure à 250 ml/j, être attentif aux autres sources de protéines, de calcium et de vitamines.

Produits laitiers : Consommer entre 250 et 500 ml de lait ou de produits laitiers par jour. En cas de consommation inférieure à 250 ml/j, être attentif aux autres sources de protéines, de calcium et de vitamines.

Produits laitiers : Consommer entre 250 et 500 ml de lait ou de produits laitiers par jour. En cas de consommation inférieure à 250 ml/j, être attentif aux autres sources de protéines, de calcium et de vitamines.

Produits laitiers : Consommer entre 250 et 500 ml de lait ou de produits laitiers par jour. En cas de consommation inférieure à 250 ml/j, être attentif aux autres sources de protéines, de calcium et de vitamines.

Produits laitiers : Consommer entre 250 et 500 ml de lait ou de produits laitiers par jour. En cas de consommation inférieure à 250 ml/j, être attentif aux autres sources de protéines, de calcium et de vitamines.

Boissons : Ne pas oublier que l’eau est le seul liquide indispensable à la vie. Il faut donc boire le moins possible de boissons contenant des sucres ajoutés

Boissons : Ne pas oublier que l’eau est le seul liquide indispensable à la vie. Il faut donc boire le moins possible de boissons contenant des sucres ajoutés

Boissons : Ne pas oublier que l’eau est le seul liquide indispensable à la vie. Il faut donc boire le moins possible de boissons contenant des sucres ajoutés

Boissons : Ne pas oublier que l’eau est le seul liquide indispensable à la vie. Il faut donc boire le moins possible de boissons contenant des sucres ajoutés

Boissons : Ne pas oublier que l’eau est le seul liquide indispensable à la vie. Il faut donc boire le moins possible de boissons contenant des sucres ajoutés

Boissons : Ne pas oublier que l’eau est le seul liquide indispensable à la vie. Il faut donc boire le moins possible de boissons contenant des sucres ajoutés