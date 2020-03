Philippe Jauniaux à Candice Kother : "Stop au sel bashing" ?

Un produit basique trop décrié !

Nous chassons de plus en plus le sel de notre alimentation... C'est vrai que consommé en excès, il fait augmenter la tension artérielle et les maladies cardio-vasculaires !

Alors que... si vous l'utilisez de manière raisonnable et raisonnée, le sel a énormément de vertus. Ce produit ne coûte rien. Il en existe différentes sortes qui peuvent avoir beaucoup d'effets positifs sur l'organisme au quotidien et selon les périodes de la vie.

-> Le remède le plus connu est le gargarisme à l'eau salée en cas de mal de gorge.

-> Autre petit truc efficace : faites chauffer quelques cuillères à soupe de gros sel dans un poëlon. Vous le tranférez dans une chaussette que vous posez ensuite sur votre gorge douloureuse, sur un rhumatisme ou une courbature. Ca apaise et relaxe l'organisme.

-> Très apprécié dans les spas et instituts pour sa richesse, le sel d'Espom a des vertus purifiantes. Ajoutez par exemple ce sel anglais dans l'eau du bain ou... buvez-en, en cure détoxifiante, le matin dans un verre d'eau !

Ecoutez les conseils de Candice et retrouvez les bienfaits des différents sels sur votre corps, surtout en cette saison !