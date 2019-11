Pensez-vous à prendre votre vitamine D ?

Les jours racourcissent, il ne fait pas très beau, c'est l'occasion de rappeler qu'il ne faut pas en manquer...

Pascale Robience, diététicienne, explique à Fanny Rochez que la vitamine D ou calciférol est une vitamine liposoluble c'est à dire soluble dans les graisses. Elle facilite l'absorption intestinale du calcium et du phosphore. Elle aide à la fixation du calcium sur les os, donc à leur croissance et à leur renouvellement. La vitamine D améliore la force musculaire, renforce le système immunitaire et contribue à éviter les inflammations.

Où la trouve-t-on ?

L'essentiel de la vitamine D est synthétisé par la peau sous l'effet du soleil. Il suffit de 15 à 30 minutes d'exposition par jour. Cette synthèse dépend de l'âge, de la quantité de pigments dans la peau, de la durée de l'exposition au soleil, de l’intensité et la longueur d'onde du rayonnement UV, ainsi que la surface totale de peau exposée. Attention, à l'excès qui peut être nuisible ! Pensez toujours à vous protéger suffisamment des rayons solaires...

Le reste de la vitamine D est apporté par l'alimentation ! On en retrouve dans les huiles de poissons, les poissons gras comme le saumon ou la morue. Le beurre, le foie de veau, les produits laitiers entiers en apportent aussi.

Les personnes qui ont un besoin de vitamine D supplémentaire sont les enfants en pleine croissance, les femmes enceintes et les personnes âgées. Avant de prendre des compléments alimentaires, il faut savoir si vous êtes en carence ! Adressez-vous à votre médecin traitant et demandez-lui de contrôler votre taux sanguin de vitamine D via une prise de sang.