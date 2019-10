Pensez vos énergies autrement... C'est juste du bon sens !

L'énergie la plus propre est évidemment celle qu'on ne consomme pas.

Sabine Meunier, notre Madame Zéro Déchet, explique à Fanny Rochez que l'énergie 100% verte reste un concept compliqué, pas toujours à la portée de tous. Mais tout demeure possible... petit à petit... repensez votre façon de fontionner.

-> L'eau est un trésor à ne pas gaspiller. Ne consommez plus d'eau potable pour nettoyer la voiture, mais celle d'une citerne. Installez des toilettes sèches, non, ça ne sent pas mauvais ! Fermez les robinets quand vous vous brossez les dents ou vous lavez les mains.

-> A la maison et au bureau, revenez à l'essentiel pour profiter de la vie et de vos proches. Pensez à vider régulièrement votre boîte mail et à éteindre tous les appareils technologiques à écran. Coupez le chauffage la nuit et les lumières dans les espaces inoccupés.

-> Pour vos achats, consommez local, seconde main et apprenez à réparer. Quand vous vous rendez à l'épicerie du coin, quelques kilomètres à pieds ou à vélo vous seront tellement profitables !

-> Les vacances, imaginez-les à proximité et en train.

Retrouvez tous les conseils de Sabine Meunier sur FaceBook - "atelier zéro déchet - les ecolibris"