Partez à la découverte des trieurs de textiles !

Visite des coulisses de nos centres de tri textile, à la découverte des trieurs et trieuses...

Arabelle Rasse, chargée de communication www.res-sources.be raconte à Philippe Jauniaux comment les "petites mains" expertes s’occupent de valoriser au mieux les vêtements que vous avez déposé dans les bulles de collecte de textiles.

Tous les vêtements sont collectés et ensuite amenés vers un centre de tri. Il en existe 4 en Belgique : 1 à Bruxelles géré par les Petits Riens, 1 à Namur géré par Oxfam Solidarité, 1 à Liège et 1 Couillet gérés par Terre… et puis beaucoup d’autres à l’arrière des boutiques de seconde main !