Pâques arrive à grands pas… Pour le plaisir des enfants et des gourmands !

One large chocolate egg surrounded by little chocolate eggs © MarkGillow

Choisir des œufs en chocolat non emballés

Poussez la porte de votre boulanger de quartier, du chocolatier artisanal de votre région, de votre épicerie locale ou peut-être de votre magasin habituel et optez des œufs et des figurines de Pâques en vrac sans emballage. N’oubliez pas de vous munir de vos contenants avant de vous y rendre. Ce sera peut-être un peu plus cher mais ici, on privilégie la qualité plutôt que la surabondance. Vous réduirez les déchets mais surtout vous vous régalerez !

Prévoir des emballages réutilisables

Demandez aux " cloches de Pâques " d’utiliser des contenants réutilisables, soit des bocaux en verre ou en métal. C’est idéal pour préserver le chocolat de l’humidité du jardin.

L’alternative des petits cailloux peints

On reste dépendants de la météo et en cette période, chez nous, on n’est à l’abri ni d’une grosse chaleur, ni d’une averse de pluie voire même d’un dernier petit coup de gel avant l’été ! Alors une alternative est de remplacer les chocolats dans le jardin par des cailloux ou des petites pierres qui auront été peints auparavant par les enfants. Ils vous les échangeront ensuite contre de véritables chocolats.