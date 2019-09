Papote entre Candice et Philippe Delmelle autour d'une tasse de café ! - Vivre Ici Hainaut -... Chacun choisit son café en fonction du moment qu'il veut vivre... Le breuvage peut être plus doux, plus corsé, sans caféine... Le café s'achète en dosette, en capsule ou en paquet. Sachez que l'arabica est meilleur mais plus cher que le robusta. Mais comment en tester la qualité ? Voici le truc de Candice pour vous apprendre à vérifier ce que vous consommez... Amusez-vous !