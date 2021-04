"Pairi Daiza" est décoré aux couleurs de saison... des lapins et des œufs géants sont arrivés dans les jardins

"A la veille de cette belle période de Pâques, dans le parc c'est une explosion de couleurs" dit Claire Gilissen, la porte-parole de Pairi Daiza à Philippe Jauniaux. Les visiteurs peuvent découvrir des oeufs géants et des familles de lapins décoratifs. 500.000 bulbes de fleurs ont été plantés en automne par les jardiniers. On ne peut donc pas rater leur mangifique travail. Dans les jardins, c'est un véritable dépaysement, grâce aux tulipes, jonquilles, narcisses et muscaris...