"P’tika", un café-poussettes va ouvrir ses portes à Mons

Le message est clair... C'est un endroit où les enfants sont les bienvenus. Un établissement où parents et petits sont accueillis à bras ouverts ! Jennifer Leloup explique à Philippe Jauniaux pourquoi elle et sa mère réfléchissent à ce projet depuis plus de deux ans.

La jeune maman de deux petits bouts s'est rendue compte que ce genre d'endroit bienveillant à l'égard des enfants manquait dans la région. Ce sera un local adapté aux bébés de 0 à 3 ans et surtout un lieu où les parents pourront se rencontrer et partager leurs expériences.