Optez pour le ménage en mode zéro déchet !

Avant de s’y mettre, il faut faire le deuil de deux choses. · Avoir un produit pour chaque usage . Faire le ménage en mode zéro déchet implique de dire adieu à la panoplie de produits divers et variés pour chaque pièce de la maison. On va plutôt miser sur quelques produits naturels qu’on utilisera seuls ou qu’on mélangera pour fabriquer d’autres produits. Cela permettra également de faire de la place dans les armoires et quelques économies. · Dire adieu aux " senteurs exotiques " . Il faut vraiment se sevrer de ces odeurs chimiques auxquelles on est habitué et se retirer une bonne fois de la tête l’idée que si cela ne sent pas très fort les îles de l’autre bout du monde, ce n’est pas propre.

Voici la recette du " nettoie-tout "

Le ménage en mode zéro déchet... Est-ce possible ? - © Elkhamlichi Jaouad / EyeEm - Getty Images/EyeEm

En gros, c’est un produit de nettoyage qu’on peut utiliser dans pratiquement toutes les pièces de la maison pour nettoyer les sols, le frigo, l’évier, etc.

Il faut se munir d’un pulvérisateur vide d’une contenance d’environ 1L.

Il suffit de le remplir d’eau tiède aux ¾ et d’ajouter une cuillère à soupe de bicarbonade de soude. Bien mélanger. On ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de savon noir liquide. On ferme, on secoue. On complète avec un peu d’eau, on mélange encore et aussi simplement que cela, le produit est prêt à être utilisé !



D’autres conseils ?

· Nettoyer régulièrement. Cela peut sembler bête mais moins on laisse le temps à la crasse de s’installer, moins on aura besoin de puissants produits pour la faire partir.

· Pour les restes de nourriture qui collent au fond des casseroles on peut utiliser une brosse à vaisselle.

· Se mettre à la récup : on réutilise les flacons, on garde les vieux vêtements pour en faire des chiffons, etc.

· On fabrique une éponge soi-même avec de vieilles chaussettes ou de vieux t-shirts (tawashi), de nombreux tutos existent sur internet.



Et pour ceux qui trouvent tout cela bien trop contraignant, ils peuvent déjà commencer par laisser de côté leurs produits d’entretiens habituels pour se tourner vers des produits écologiques vendus en grande surface et les acheter tant que possible en grands contenants afin de militer les quantités de déchets.