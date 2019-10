Ophélie Fontana lance un appel à la mobilisation...

Venez tous ce jeudi soir à Courcelles !

La 7ème édition de Viva For Life se déroulera à Tournai du 17 au 23 décembre ! A 2 mois de l'enfermement, Ophélie Fontana se dit impatiente de revivre cette aventure avec Sara De Paduwa et Adrien Devyver. Une fois qu'on s'est engagé dans cette cause, explique-t-elle, on y pense régulièrement. Aujourd'hui, la mobilisation monte et les choses se mettent tout doucement en place.

Ce jeudi, notamment, s'organise à la salle Miaucourt à Courcelles une séance d’information et de mobilisation citoyenne pour le Viva For Life Tour qui passera avec Fanny Jandrain par la région de Charleroi le 22 décembre. Philippe Jauniaux vous invite à rejoindre l'équipe de VivaCité, ce 17 octobre dès 19h30, pour préparer ce défi et rapporter de l'argent à la cause.

Tout le monde n'aura pas la possibilté de se rendre à Tournai en décembre. Mais avec la multitude de manifestations et d'activités qui s'organisent, on peut presque dire qu'on n'a pas d'excuse pour ne par adhérer d'une manière ou d'une autre à l'opération Viva For Life.

Ecoutez comment Ophélie se prépare pour moins ressentir la fatigue et la faim durant ses 6 jours dans le célèbre cube...