Objectif Terre ... La nouvelle rubrique du journal de Spirou

Depuis l’époque où Gaston Lagaffe traînait nonchalamment dans les couloirs de la rédaction, le journal Spirou a toujours été sensible à ces questions fondamentales liées à l’environnement.

Objectif Terre est un label présenté par le journal Spirou pour réfléchir au futur de notre bonne vieille Terre.

Objectif Terre propose des histoires courtes sous forme de fictions, de reportages, de témoignages ou de propositions personnelles. Le but est d’inventorier les initiatives qui prennent soin de notre planète et d’en imaginer de nouvelles. Solutions scientifiques ou politiques, transition écologique, alternatives agricoles, innovations technologiques, recyclages, bricolages, éloge de la biodiversité… Chaque auteur de BD peut s’emparer d’un sujet et le raconter à sa façon.

Le rédacteur en chef du Journal de Spirou, Morgan Di Salvia explique à Philippe Jauniaux qu'un numéro spécial lancera cette nouvelle rubrique... Amateurs de bandes dessinées et... d'environnement, précipitez-vous dans votre librairie ce 25 septembre !!!

https://www.spirou.com/journal/