Objectif Noël... C'est l'effervescence à Pairi Daiza !

Le parc se prépare à sa réouverture hivernale

Il y a peu, deux ours noirs, frères âgés de deux ans et demi sont arrivés à Pairi Daiza après un long voyage depuis New York ! Ils ont eu le temps de s'adapter à leur nouvel environnement grâce à quelques jours de mise en quarantaine. Cette semaine, les portes de leur enclos intérieur se sont ouvertes. Kansas et Alaska partagent désormais le quotidien des cinq ours bruns et noirs évoluant au milieu du territoire de La Dernière Frontière. Ils seront tous visibles à la réouverture du parc, le 14 décembre prochain.

En effet, cette année, pour célébrer les fêtes de fin d'année, Pairi Daiza réouvre ses portes durant trois semaines, du 14 décembre au 5 janvier ! "Pour l'instant, ça grouille au coeur du parc" explique Claire Gilissen la porte-parole de Pairi Daiza à Fanny Rochez. Les jardins, les bâtiments seront décorés. Il y aura des illuminations à foison, des sculptures de lumière, des paquets cadeaux et des guirlandes partout. Vous visiterez la maison du Père Noël grâce à un petit circuit qui vous conduira vers un marché gourmand. Cerise sur le gâteau, vous pourrez évoluer sur la plus grande patinoire flottante d’Europe...

Pour qui la féérie soit totale, il ne manque que les flocons pour "agrémenter" votre visite hivernale à Pairi Daiza et peut-être voir les pandas dans la neige ...

Toutes les infos sur le parc www.pairidaiza.eu