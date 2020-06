Méfiez-vous de ces régimes "rapides" très en vogue !

On peut comprendre les envies de maigrir rapidement ! Mais, attention danger ! Ces fameuses métodes miracles sont-elles vraiment conseillées ? Voici quatre régimes analysés de très très près par Pascale Robience , diététicienne et professeur à la Haute Ecole Condorcet à Tournai.

Ce régime est très difficile à suivre : pour maigrir vite avec le jeûne, il faut être très motivé ! Le manque de nourriture est généralement accompagné d’une baisse des niveaux d’énergie, de la fatigue, de la somnolence, d’éventuels vertiges et d’une diminution de la capacité à se concentrer. Cela provoque également des carences ainsi qu’une perte de tissus musculaires. Il est préférable d’avoir un suivi médical. Il ne faut surtout pas jeûner sur une longue période, quelques jours tout au plus.

Ce régime express ne dispose que d’une seule règle : il faut boire de l’eau et seulement de l’eau pendant toute la durée du régime et s’abstenir de toute autre nourriture ou toute autre boisson.

La cure est basée sur 3 liquides à boire : une recette spécifique de limonade, de l’eau salée et du thé laxatif à base de plantes. Seules ces trois boissons sont autorisées pendant 10 jours sans aucune nourriture solide ou autres types de boissons. Il est annoncé que : " Le pouvoir drainant de ces 3 boissons vous permettra de purger votre corps de ses toxines et facilitera une perte de poids rapide. "

Le régime Dukan est pratique et facile car il n’oblige pas à peser les aliments ou à compter les calories. La perte de poids est rapide au début ce qui est motivant. Il permet d’éliminer la malbouffe de l’alimentation (plats industriels, aliments gras, sucrés et alcool).

C’est un régime riche en protéines qui se compose de 4 phases à suivre strictement afin de perdre du poids rapidement. Les protéines rassasient donc pas besoin d'en manger de grandes quantités. La première phase dite " d’attaque ", permet de maigrir au plus vite. La deuxième consiste à continuer à mincir mais de manière plus progressive. Les deux dernières phases ont pour objectif le maintien de votre nouveau poids dans le temps.

Le régime soupe au chou

Méfiez-vous de ces régimes "rapides" très en vogue ! - © Alexandra Ribeiro / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Principe

C'est un régime à court terme de 7 jours, faible en calories et pauvre en graisse. Le menu principal est une soupe aux choux qui doit être consommée à chaque fois qu’apparaît une sensation de faim. Ce régime n’est donc pas nécessairement rythmé par des repas.

Perte de poids annoncée

4 ou 5 kilos en l’espace d’une semaine.

Avantages

C’est un régime rapide et efficace. Avec suffisamment de volonté, il est très facile à suivre. La soupe miracle est l’unique alimentation ce qui a un côté très pratique puisque il suffit d’en préparer à l’avance plusieurs litres.

Inconvénients

Ce régime est très faible en calories et pourrait conduire à des étourdissements et une sensation de faiblesse. Il n’y a aucun plaisir alimentaire durant ce régime dont on se lasse rapidement. Il est possible de rompre la monotonie du goût en ajoutant des épices (curry, paprika, piments …)