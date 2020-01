Mais que se passe-t-il à Pairi Daiza ?

Le parc est fermé mais la vie continue...

Même si le parc sommeille un peu, il s'y passe plein de choses...

Claire Gilissen, porte-parole de Pairi Daiza, explique à Philippe Jauniaux que les jumeaux pandas grandissent bien et sont en pleine forme. Chaque jour, Bao Di et Bao Mei reçoivent dans une petite gamelle une dose de lait en complément de ce que leur donne leur maman. Ils sont rigolos avec leur moustache blanche... Les bébés pandas qui pèsent à présent en peu plus de 11 kg restent malgré tout en grande connection avec leurs soigneuses et soigneurs !

Carnet rose, un amour de fourmilier géant a vu le jour le 29 novembre dernier ! Mâle ou femelle, on n'en sait encore rien ! Le sexe de ces tamanoirs est très diffcile à détecter. Saviez-vous que les petits fourmiliers restent accrochés au dos de leur maman presque tout le temps et ce durant un an ? Par contre, adulte, ce grand mammifère insectivore peut sortir sa langue des centaines de fois par minute pour attraper des fourmis...

Côté chantier, celui de la "Terre du Froid" s'active bien. Les grands bassins se remplissent d'eau pour accueillir des morses, des ours polaires et des manchots. L'aménagement des futurs logements de ce nouveau territoire avance rapidement.

Pairi Daiza réouvrira ses portes le 21 mars ! En attendant retrouvez toutes les infos sur le parc www.pairidaiza.eu