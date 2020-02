Mais que se passe-t-il à Pairi Daiza durant l'hiver?

Le parc est fermé mais la vie continue. Même si le parc sommeille un peu, il s'y passe plein de choses...

Des nouvelles des jeunes pandas

Claire Gilissen, porte-parole de Pairi Daiza, explique à Philippe Jauniaux que les jumeaux pandas grandissent bien et sont en pleine forme. Chaque jour, Bao Di et Bao Mei reçoivent dans une petite gamelle une dose de lait en complément de ce que leur donne leur maman. Ils sont rigolos avec leur moustache blanche... Les bébés pandas qui pèsent à présent en peu plus de 11 kg restent malgré tout en grande connexion avec leurs soigneuses et soigneurs !