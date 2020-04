Les Spirouladies se préparent à leur prochaine saison de basket !

La fin d'une saison 2019-2020 turbulente...

Suite au changement de staff fin décembre et à l'arrivée d'un nouveau président, les filles de la D1 sont maintenues de justesse en 1ère division grâce à l'arrêt des matches imposé par l'épidémie de coronavirus...

Si la saison ne s'était pas terminée aussi tôt, elles auraient plus que probablement dû jouer les "play down" et auraient risqué la descente...

Le club des Spirouladies se prépare d'ores et déjà à la saison prochaine :

- L'arrivée de Fulvio Bastianini comme conseiller sportif et technique est une bonne nouvelle. Il est l'assistant de Giovanni Bozzi et coach en D1.

- Le cub recrute de nouvelles joueuses à partir de 4,5 ans... N'hésitez pas à consulter leur page https://www.facebook.com/SpirouLadiesCharleroi/

- Les basketteuses peuvent poursuivre leur formation et maintenir leur forme durant cette période d'arrêt forcé par des exercices d'entraînement envoyés par les coachs du club.