Les omégas 3 ... Vous en avez déjà entendu parler ! Mais que sont-ils ?

EPA et DHA :

Pascale Robience , diététicienne et professeur à la Haute Ecole Condorcet à Tournai explique à Philippe Jauniaux que ce veut dire omégas 3 ou " acides gras polyinsaturés "

Manger un œuf Columbus tous les jours permet de diminuer d’environ 10% le taux de triglycérides dans le sang et d’augmenter de 8% le taux de HDL-Cholestérol.

C'est un œuf de poules nourries avec de la verdure, des huiles et des graines riches en ALA et des antioxydants.

Le Belge est un des plus petits mangeurs de poisson d'Europe. Il en consomme 10,6kg par an ! Les poissons les plus appréciés sont : le cabillaud, le brochet, l'aiglefin, la lotte, le merlan, la perche, la raie, la sandre… c'est-à-dire : les poissons maigres qui ne sont pas une source d'oméga 3 !!!!