Les jumeaux pandas vont-ils bien ? Voici les dernières nouvelles de Pairi Daiza... - Vivre Ici... Allo Pairi Daiza ? Tout le monde a suivi la naissance des jumeaux pandas géants. Mais comment se portent-ils aujourd'hui ? Leur santé reste très très fragile mais ils évoluent parfaitement. Ils pèsent aujourd'hui environ 500 grammes, c'est 10 fois leur poids de naissance. Leurs poils poussent et les taches noires apparaissent. Bonne nouvelle, dans quelques jours, ils devraient enfin voir, car ils sentent mais ne nous distinguent pas encore. Aux petits soins, les soigneurs se relaient 24 heures sur 24 auprès des jumeaux et de leur maman Hao Hao. Autres nouveaux nés : 3 potamochères, 1 antilope et 1 cerf cochon qui ont vu le jour récemment dans le parc ! Rendez-vous à Pairi Daiza pour découvrir tous ces petits pensionnaires....