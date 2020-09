En Belgique, on compte environ 173.000 distributeurs automatiques de produits alimentaires. Parmi ceux-ci, 14% sont installés dans les écoles, de la maternelle à l’université. Pascale Robience , diététicienne et professeur à la Haute Ecole Condorcet à Tournai explique à Philippe Jauniaux pourquoi les produits fournis par ces distributeurs sont souvent contestés pour leur quantité de sucre et/ou de graisses trop importante...

Et les distributeurs installés en milieu scolaire ?

Les distributeurs de boissons et de snacks sont partout ! - © Sharon Pruitt / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Dans les écoles maternelles et primaires, les enfants encore très jeunes n’ont pas le recul nécessaire sur les produits qu’on leur propose. Consommer de tels produits dès le plus jeune âge engendre parfois des problèmes d’obésité qu’il est plus difficile à combattre par la suite.

Dans les écoles secondaires, les enfants sont plus âgés et plus conscients de ce qu’ils mangent. Cependant, l’école se veut toujours un lieu d’éducation à une vie plus saine. Leur présence est donc une incohérence !

Dans les universités et les hautes écoles, les jeunes adultes sont, en principe, informés du caractère sucré et gras de ces produits et sont plus libres d’agir selon leurs choix personnels.