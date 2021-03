Les antioxydants... On en parle souvent. Mais qu'est-ce que c'est ?

Pascale Robience , diététicienne et professeur à la Haute Ecole Condorcet à Tournai explique à Philippe Jauniaux qu'on regroupe sous le terme " antioxydants " certains nutriments présents naturellement dans l’alimentation et qui protègent les cellules de l'organisme de l'effet des radicaux libres. Ils permettent donc la prévention de nombreuses maladies .

Healthy eating: assortment of nuts, seeds and fruits. Top view. © Tous droits réservés

Fruits et les légumes de couleur jaune, orange et rouge

green tea © Andrew Unangst

Le stress oxydatif contribue au développement du diabète de type II ! La consommation d’aliments riches en antioxydant est associée à un risque plus faible de diabète de type II.

Une consommation suffisante de thé vert s’inscrirait dans la prévention du développement du cancer de la prostate.

Une consommation modérée de vin rouge est associée à une incidence plus faible de maladie d’Alzheimer.

Pratiquement, ayez une alimentation riche en végétaux MAIS comptant aussi des céréales non raffinées, des fruits oléagineux, des graines et des légumineuses pour ériger une panoplie d’antioxydants la plus complète possible.