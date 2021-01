Le Zéro Déchet ! On s'y met avec les enfants

(au moins quand on est à la maison). Les lingettes jetables qui finissent à la poubelle après chaque utilisation ne sont évidemment pas compatibles avec une démarche Zéro Déchet. Par ailleurs, elles contiennent souvent des produits qui peuvent irriter les fesses de bébé. On trouve maintenant facilement en ligne ou dans des commerces locaux, des magasins en vrac, des lingettes lavables toute douces pour la peau de bébé.

