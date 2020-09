Le "Zéro déchet" a vécu des moments compliqués ces derniers mois...

nombre limité de clients et

Il est demandé aux commerçants de désinfecter au maximum tout ce qui est susceptible d’être manipulé dans le magasin (pinces, pelles,…) avec un produit à base d’alcool. En fonction de la surface de l'établissement, il ne faut laisser entrer qu’un nombre limité de clients et si possible les servir.

Il est demandé aux commerçants de désinfecter au maximum tout ce qui est susceptible d’être manipulé dans le magasin (pinces, pelles,…) avec un produit à base d’alcool. En fonction de la surface de l'établissement, il ne faut laisser entrer qu’un nombre limité de clients et si possible les servir.

Il est demandé aux commerçants de désinfecter au maximum tout ce qui est susceptible d’être manipulé dans le magasin (pinces, pelles,…) avec un produit à base d’alcool. En fonction de la surface de l'établissement, il ne faut laisser entrer qu’un nombre limité de clients et si possible les servir.

Il est demandé aux commerçants de désinfecter au maximum tout ce qui est susceptible d’être manipulé dans le magasin (pinces, pelles,…) avec un produit à base d’alcool. En fonction de la surface de l'établissement, il ne faut laisser entrer qu’un nombre limité de clients et si possible les servir.

Il est demandé aux commerçants de désinfecter au maximum tout ce qui est susceptible d’être manipulé dans le magasin (pinces, pelles,…) avec un produit à base d’alcool. En fonction de la surface de l'établissement, il ne faut laisser entrer qu’un nombre limité de clients et si possible les servir.

Il est demandé aux commerçants de désinfecter au maximum tout ce qui est susceptible d’être manipulé dans le magasin (pinces, pelles,…) avec un produit à base d’alcool. En fonction de la surface de l'établissement, il ne faut laisser entrer qu’un nombre limité de clients et si possible les servir.

Il est demandé aux commerçants de désinfecter au maximum tout ce qui est susceptible d’être manipulé dans le magasin (pinces, pelles,…) avec un produit à base d’alcool. En fonction de la surface de l'établissement, il ne faut laisser entrer qu’un nombre limité de clients et si possible les servir.