Le verre : du recyclage à la récup’

Est-ce une bouteille, un flacon ou un bocal ? Non ? Alors ce n’est pas autorisé dans les bulles à verre. Par exemple, un verre dans lequel on boit doit être déposé au recyparc, dans le conteneur des encombrants.

