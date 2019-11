Le régime alimentaire méditerranéen des années 60 prévient les problèmes cardio-vasculaires et les cancers

Et si vous réappreniez à bien manger ?

Grâce à leur modèle alimentaire, les Méditerranéens sont en meilleure santé, même si les habitudes culinaires tentent à s'uniformiser !

Pascale Robience, diététicienne, explique à Philippe Jauniaux qu'il faut privilégier les aliments végétaux. Les légumes et les fruits sont riches en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments et en fibres. Consommez des graines et des oléagineux. Souvenez-vous de vos vacances... et de toutes les pistaches, amandes et autres noix que vous avez dégustées !

Remettez à l'honneur les légumineuses. Les pois cassés, pois chiches, fêves, haricots secs et lentilles ont quasiment disparu de nos assiettes car jugés trop caloriques. Ils sont riches en fibres, en vitamines, en minéraux, en protéines végétales et surtout nous rassasient plus.

Mangez moins de viande rouge. Favorisez le poisson et la volaille plus maigre. Cuisinez à l'huile d'olive, en ajoutant ail et épices qui vous feront diminuer la quantité de sel.

Préférez un verre de vin rouge au blanc... à consommer absolument au cours du repas et bien entendu sans excès !!! Enfin mangez local, en favorisant les petits producteurs.

Faites du bien à votre corps, choisissez l'alimentation méditerranéenne des années 60. C'est le modèle idéal pour votre santé.