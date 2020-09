"Le plan récup"... Vous connaissez ? C'est qui ? C'est quoi ?

Une initiative des entreprises sociales et circulaires, les professionnels de la récup’, qui suite à la crise du covid ont organisé une campagne de communication avec l’idée de partager les bonnes adresses, les bonnes idées et de la créativité !

La crise a montré les limites de notre société !

Le plan récup, c'est qui, c'est quoi ? - © Carol Yepes - Getty Images

Nous cherchons à consommer plus responsable, plus local plus, durable. Nous souhaitons revenir à l’essentiel, réduire notre empreinte écologique et développer plus de solidarité… Quelques ambassadeurs l'ont montré sur le site. La seconde main c'est un choix réfléchi, c’est consommer malin !