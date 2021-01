Le Nutri-score ? On en parle ?

Le Nutri-Score permet de comparer la qualité nutritionnelle

Qu'est-ce que le Nutri-Score ? - © Johner Images - Getty Images/Johner RF

d’aliments appartenant à la même catégorie. Par exemple: pour le petit-déjeuner, des mueslis à des céréales chocolatées ou à des céréales chocolatées et fourrées

d’un même type d’aliment proposé par des marques différentes. Par exemple: des céréales chocolatées et fourrées d’une marque par rapport à son équivalent d’une autre marque

d’aliments appartenant à des familles différentes à condition qu’il y ait une réelle pertinence dans leur condition d’usage ou de consommation. Par exemple: des yaourts à des crèmes desserts, des céréales petit-déjeuner à du pain ou des viennoiseries

Le Nutri-score est un score de la qualité nutritionnelle et non de la santé. Il se limite à certains nutriments et ne prend pas en compte la présence d’additifs, de pesticides ni le degré de transformation mais il exprime la qualité nutritionnelle en se basant sur des données objectives en phase avec les recommandations nutritionnelles communes à la plupart des instances de santé. Il pénalise le sel, les acides gras saturés ou il valorise le contenu en fruits et légumes... Exemple :

le saumon fumé affiche un D parce qu’il est riche en sel . Or le sel fait bien partie de préoccupations nutritionnelles actuelles.

le saumon frais, qui ne contient que très peu de sel, affiche un Nutri-Score A , ce qui montre bien la pertinence du système.

Le Nutri-score n’est donc pas un indicateur du risque global pour la santé mais une aide didactique pour choisir un produit plutôt qu’un autre dans la même catégorie.