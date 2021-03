Le nouveau sac bleu PMC est déployé petit à petit dans l’ensemble de la Belgique

Avec le nouveau sac bleu PMC, Fost Plus franchit un pas de plus vers une économie circulaire des emballages avec un recyclage maximum des déchets d’emballages.

"Fost Plus a introduit le sac bleu PMC il y a plus de vingt ans en Belgique" explique Belinda Demattia, chargée de communication de l'intercommunale hennuyère Hygea, explique à Philippe Jauniaux. Notre pays faisait alors partie des pionniers de la collecte sélective et du recyclage. Aujourd’hui encore, la Belgique affiche les meilleurs résultats en matière de tri et de recyclage .

Seuls les bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boissons sont autorisés dans les sacs PMC. Dès l’introduction du Nouveau Sac Bleu, presque tous les emballages ménagers en plastique seront acceptés. On peut par exemple citer les pots de yaourt, les tubes de dentifrice, les raviers de beurre, les sacs en plastique (par exemple de sacs à pellets, et films en plastique (par exemple entourant les publicités, etc.)

Quand sera-t-il déployé dans le hainaut ?

Sur l’ensemble de la zone Hygea le 1er avril 2021 ;

Sur l’ensemble de la zone Ipalle le 1er avril également (23 communes sur 30 actuellement, les 7 communes restantes pour le 1er avril) ;

Sur l’ensemble de la zone TIBI au 1er juillet (2 communes actuellement).

Pourquoi le nouveau sac bleu est meilleur pour l’environnement ?

Le nouveau sac bleu pourra accueillir de nombreux emballages supplémentaires. Concrètement, ce seront environ 8 kilos de déchets d’emballages ménagers en plastique qui vont quitter le sac d’ordures ménagères pour le sac bleu et qui seront désormais recyclés au lieu d’être incinérés. Cela permettra de réduire l'usage de nouvelles matières premières, d’économiser de l’énergie et de limiter les émissions de CO2.

Qu’est-ce qui n’est pas autorisé dans le Nouveau Sac bleu ?