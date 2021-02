Le nettoyage de printemps, une bonne tradition en mode zéro déchet !

Pour fabriquer votre nettoyant multi-usages , mélangez tout simplement à parts égales de l’eau et du vinaigre blanc et ajoutez-y quelques gouttes d’huile d’essentielle. Même si celles-ci ne sont pas… essentielles, c’est surtout pour le plaisir et masquer l’odeur du vinaigre. Versez ensuite la préparation dans une bouteille, un flacon ou un spray à l’aide d’un entonnoir et le tour est joué ! Vous pouvez vous en servir tant pour nettoyer le plan de travail de la cuisine que les sols.

