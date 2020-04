Le "MERCI" de Nob et des Editions Dupuis !

Un adorable mouvement de gratitude vis-à-vis de ceux qui prennent soin de nous...

TOUS, nous sommes touchés par la grave crise que le coronavirus a déclenchée partout.

En France, aux Pays-Bas, en Espagne, en Belgique... Beaucoup d'Européens sont chaque soir à 20h sur les trottoirs, balcons et terrasses pour remercier et encourager le personnel de la santé. Les citoyens chantent et dansent. Certains jouent de la musique... Tous applaudissent !

Les Editions Dupuis ont décidé de s’associer à ce mouvement de gratitude vis-à-vis de ceux qui prennent soin de nous, pas uniquement le personnel soignant mais aussi ceux qui continuent à travailler dans la grande distribution, les maisons de repos, les services de livraison, la sécurité, l’enlèvement des immondices, le nettoyage et la désinfection...