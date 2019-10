Le Grand Bal Blanc... La tradition la plus excentrique de Charleroi !

C'est une expérience unique, une fête "extravablanche" au Pays Noir.

"Prenez le contre-pied d'Halloween et vêtissez-vous de blanc le temps d'une soirée" dit Carmela Morcini, responsable de la communication de l'Eden de Charleroi, à Fanny Rochez !

Depuis 7 ans, chaque 1er samedi de novembre, un tableau achrome et surréaliste se déploie au Pays Noir. Plusieurs centaines de personnes habillées ou déguisées, intégralement vêtues de blanc, participent au Grand Bal Blanc, une fête solaire et solidaire ! C'est le défilé des membres des ateliers d'arts textiles qui ouvre symboliquement le bal.

Les jours racourcissent, les nuits s'allongent, il fait sombre, venez célébrer la lumière ! Rassemblez-vous, participez au workshop jusqu'à ce jeudi et créez vos déguisements sur de grandes tables remplies de toutes sortes d'étoffes, de voilages et objets blancs de récupération. Il n'y aura pas une seule tenue qui ressemblera à une autre. Bousculez les codes. Et si vous manquez d'inspiration, laissez-vous guider par les costumiers, coiffeurs et maquilleurs présents sur place le 2 novembre dès 19 h !

Vous êtes les bienvenus pour bousculer les codes et vous contribuer au cortège blanc dans la nuit noire... Ce n'est pas parce que le blanc est associé à la pureté qu'on ne peut pas le scandaliser !

Pour les infos https://www.eden-charleroi.be/agenda/workshopgbb/grand-bal-blanc-2019/