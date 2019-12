Le curcuma... Un produit utilisé depuis la nuit des temps !

Epice sacrée en Inde, le curcuma est extrêmement présent dans la médecine chinoise.

Le curcuma... un excellent boost que Candice Kother suggère à Philippe Jauniaux !

Cet ingrédient est moins connu chez nous, même si depuis quelques années, il a davantage pignon sur rue. On a en effet bien compris ses vertus pour la santé ! Le golden latte, golden milk ou lait d'or est un lait végétal à base de curcuma et de gingembre est conseillé comme anti-inflammatoire. C'est également le produit au monde le plus anti-oxydant, il retarde donc le vieillissement de vos cellules.

En complément alimentaire, le curcuma s'achète en pharmacie ou para-pharmacie sous forme de gellules plus ou moins dosées. L'idéal est de raper les ryzomes de curcuma frais avec du gingembre et du poivre à réduire en pâte pour agrémenter vos plats ou même vos tisanes. Selon sa qualité, le curcuma en poudre peut être également ajouté à vos préparations !

A consommer sans modération en cette période de l'année...