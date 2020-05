Le confinement propice au désencombrement...

On a du temps, on est chez soi, c’est l’occasion de faire des tris et de ranger !

Et après ?

On fait quoi de tout ce qu’on ne veut plus garder ? On va donner, revendre, recycler ou même jeter... ce qu’on n’utilise plus ou ne regarde jamais !

Et les objets sentimentaux ? Faites-en une photo et donnez-le s’il peut encore servir à quelqu’un d’autre. S’il est au fond du grenier, de toute manière vous ne serez pas plus heureux parce qu’il y est resté.

