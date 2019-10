Le "co-living"... Ca vous dit ?

On ne parle plus de colocation traditionnelle...

IKOAB... C'est une start-up qui propose une manière innovante d’envisager la vie en communauté et de faire des rencontres.

Fabienne Kaspers, l'une des fondatrices d'IKOAB, explique à Philippe Jauniaux que le co-living, c’est partager des espaces communs mais bien plus encore ! Les mentalités ont fortement changé ces dernières années. Il y a une période transitoire dans une vie, après les études, avant de fonder une famille, on a envie de continuer à vivre un peu de la même façon mais plus dans les mêmes conditions. On travaille on a des moyens financiers, donc on veut du confort et de la qualité dans les relations !

Les besoins de co-living et de colocation ne sont pas les mêmes. Des maisons sont entièrement rénovées, amménagées, décorées... Différents services sont proposés aux colocataires pour leur simplifer la vie au maximum.

Pour contacter IKOAB : www.ikoab.com/‎