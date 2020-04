Le buzz du chauffeur de bus !

N'empruntez les TEC qu'en cas de nécessité...

Éric Mariage, surnommé Mike, est chauffeur de bus pour les TEC. Ces derniers jours, il cartonne sur les réseaux sociaux grâce à son sens de l'humour et son franc parlé !

Dans ses vidéos improvisées, il raconte en patois du Borinage son quotidien parfois difficile. Il rappelle aux usagers insouciants qu'il est indispensable de laisser la place dans les transports en commun aux métiers prioritaires et à ceux qui doivent absolument se déplacer en bus pour faire des courses essentielles.

Les comportements inappropriés énervent Éric Mariage : "Les gens ne comprennent pas du tout la situation. J'ai peur un peu pour eux, comme mes collègues et moi-même, avons un peu peur pour nous. Nous donnons priorité aux personnes qui travaillent." dit-il à Philippe Jauniaux

"Il n'y a rien de noté, c'est vraiment ce que je vis au quotidien... le but de cette vidéo, c'était plus faire rire mes collègues et mes amis !"