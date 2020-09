Laura, 21 ans, Enghien : "Avoir mal... sans savoir vraiment pourquoi on a si mal"

C'est l'histoire d'un combat...

Laura Lequeu explique à Philippe Jauniaux son errance médicale qui commence aux débuts de son adolescence.

"A mes 13 ans, quand mes premières règles sont arrivées, j'ai eu très vite très très très mal. On m'a prescrit la pilule. On banalisait mes douleurs, j'étais juste un peu douillette. J'ai vu 8 spécialistes en 3 mois. On m'a dit que c'était psychologique, dans ma tête ! On m'a parlé de cancer, de fausse couche..."