La star du moment... La vitamine D !

Pascale Robience , diététicienne et professeur à la Haute Ecole Condorcet à Tournai explique à Philippe Jauniaux que la vitamine D ou calciférol est une vitamine liposoluble c'est à dire soluble dans les graisses.

Pourquoi, pour qui et quand est-elle recommandée ?

Elle joue un rôle primordial dans le métabolisme phosphocalcique : elle facilite l' absorption intestinale du calcium et du phosphore elle aide à la fixation du calcium sur les os c'est à dire à leur croissance, à leur renouvellement mais aussi à son excrétion rénale . Elle améliore la force musculaire

Elle joue un rôle primordial dans le métabolisme phosphocalcique : elle facilite l' absorption intestinale du calcium et du phosphore elle aide à la fixation du calcium sur les os c'est à dire à leur croissance, à leur renouvellement mais aussi à son excrétion rénale . Elle améliore la force musculaire

Elle joue un rôle primordial dans le métabolisme phosphocalcique : elle facilite l' absorption intestinale du calcium et du phosphore elle aide à la fixation du calcium sur les os c'est à dire à leur croissance, à leur renouvellement mais aussi à son excrétion rénale . Elle améliore la force musculaire

Remarque : Étant donné que l’exposition prolongée aux rayons solaires peut entraîner le cancer de la peau, les experts recommandent l’emploi d’écrans solaires avec un indice de protection solaire d’au moins 15 dès que l’on s’expose durant plus de 15 minutes.

Cette synthèse dépend de l'âge, de la quantité de pigments dans la peau, de la durée de l'exposition au soleil, de l’intensité et la longueur d'onde du rayonnement UV, ainsi que la surface totale de peau exposée.

On considère qu'avec un minimum d'exposition (15 à 30 minutes par jour), l'essentiel de la vitamine D (de 50 à 90 % ) est produit par la peau.

Les personnes dont les besoins en vitamine D sont supérieurs doivent alors prendre des compléments . Il s’agit essentiellement : des enfants, pour la formation des os et des dents, des femmes enceintes pour la formation des os du bébé, des personnes âgées parce que leur peau la synthétise moins bien.

Que provoque une carence en vitamine D ?

La star du moment... La vitamine D ! - © filadendron - Getty Images

Chez l'adulte, une carence en vitamine D peut entrainer une ostéomalacie (ostéopathie déminéralisante). Chez l'enfant et l'adolescent, il s’agit du rachitisme. C'est une maladie de la croissance et de l'ossification. Elle se caractérise par une insuffisance de calcification des os et des cartilages.

D'autres conséquences d'une carence en vitamine D sont l'ostéoporose, l'augmentation des infections...

Pour vérifier s’il est nécessaire de prendre des compléments alimentaires, il est indispensable de s’adresser à son médecin traitant et de contrôler le taux sanguin de vitamine D via une prise de sang.