La recette zéro déchet de Candice avec des agrumes

Comment retravailler l'écorce d'agrumes ?

Début janvier sonne la fin des mandarines mais la pleine saison des pamplemousses et de certaines variétés d'oranges.

En cette période hivernale, consommer l'agrume est une excellente idée. Surtout n'en jetez pas l'épluchure car elle est remplie de bonnes "choses" pour votre santé ! Donc, chaque fois que vous grignotez une mandarine, une orange, un citron ou un pamplemousse... prélevez-en le zeste mais surtout pas le ziste, la partie blanche qui est trop amère.

Mettez cette écorce au réfrigérateur jusqu'à en avoir en suffisance pour remplir par la suite un pot à épices. Faites-la sécher au four à basse température 100° pendant 1 heure 30. Mixez ces zestes bien craquants. A l'instar d'une essence d'agrumes, cette poudre "zéro déchet" parfumera agréablement et pendant longtemps vos préparations et vos boissons !